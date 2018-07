Ainda lesionado, Tsonga desiste de jogar o US Open O tenista francês Jo-Wilfried Tsonga ainda se recupera de lesão e anunciou nesta quinta-feira que desistiu da disputa do US Open, que tem início previsto para o próximo dia 26. O número 8 do ranking mundial sofre com uma contusão no joelho e avaliou que não teria condições de entrar no torneio.