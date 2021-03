Ainda sem ritmo após lesão, Thiago Monteiro desiste do Masters 1000 de Miami

O tenista brasileiro Thiago Monteiro, atual número 1 do País e 76 do mundo, não vai mais jogar o Masters 1000 de Miami, disputado em quadras rápidas nos Estados Unidos. Ainda recuperando o ritmo após uma lesão na panturrilha, sofrida durante a gira de torneios na América do Sul em quadras de saibro, o cearense optou por não entrar em quadra nesta quinta-feira para o duelo contra o sul-africano Kevin Anderson, ex-Top 5, duas vezes vice-campeão de Grand Slam e hoje em 91.º lugar no ranking da ATP.

"Acabei tomando a decisão mais pelo tempo de treino mesmo porque a panturrilha já está 100%. Como voltei a treinar em quadra faz pouco tempo, somente três ou quatro dias atrás, acabei sentindo dores em outras partes do corpo durante essa readaptação. É importante que eu prepare o corpo para poder competir 100% e não arriscar outra lesão. Preciso treinar mais e ter mais confiança no corpo para jogar uma partida de maneira totalmente competitiva", disse Monteiro.

O brasileiro, que está perto de sua melhor colocação no ranking da ATP - já foi o 74.º colocado, em 2017 -, voltará às quadras no ATP 250 de Cagliari, na Itália, com início no dia 5 de abril. Até lá, permanecerá em Miami, onde continuará investindo na parte física e na preparação em quadra.

O Brasil conta agora na chave principal apenas com o paranaense Thiago Wild, que furou o qualifying com duas vitórias. O número 2 do País e 125 do mundo terá pela frente, nesta quinta-feira, o colombiano Daniel Elahi Galan, que ocupa o 113.º lugar do ranking da ATP.

Na chave de duplas, o País estará representado por três tenistas. No masculino, os mineiros Bruno Soares e Marcelo Melo jogarão com o britânico Jamie Murray e o holandês Jean-Julien Rojer. No feminino, a paulista Luisa Stefani estará junto com a sua habitual parceira, a americana Hayley Carter.