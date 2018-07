Albert Montañes e Gilles Simon avançam no Torneio de Casablanca

CASABLANCA - Os quatro cabeças de chave que jogaram nesta quinta-feira no Torneio de Casablanca, no Marrocos, triunfaram e avançaram às quartas de final. Os principais destaques foram o espanhol Albert Montanes e o francês Gilles Simon, cabeças de chave número 1 e 3, respectivamente, do torneio, disputado em quadras de saibro e que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP.

Montañes, número 24 do mundo, avançou ao derrotar o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 18 minutos. Nas quartas de final, o tenista espanhol duelará com outro italiano. Ele vai encarar Fabio Fognini, cabeça de Chava número 7, que superou o eslovaco Blaz Kavcic por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/5 e 7/5.

Já Simon, 23º colocado no ranking da ATP, derrotou o português Frederico Gil por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 23 minutos. Agora, o campeão do Torneio de Casablanca em 2008 enfrentará o italiano Potito Starace, cabeça de chave número 5, que bateu o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.