Alcaraz perde a primeira final e Musetti leva o título do ATP 500 de Hamburgo

O italiano Lorenzo Musetti foi a grande surpresa da final do ATP 500 de Hamburgo. Ele venceu o favorito Carlos Alcaraz por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (6) e 6/4, em 2h46min de partida e, de quebra, conquistou o primeiro título da sua carreira. Sexto colocado do ranking da ATP, Alcaraz era o mais cotado no duelo, até porque havia sido campeão nas cinco finais que havia disputado. Desta vez, vendeu duro a derrota, mas acabou conhecendo o seu primeiro revés em uma decisão.

Musetti foi bem superior no primeiro set e largou na frente sem muita dificuldade. No segundo set, chegou a ter cinco match-points, mas não conseguiu finalizar o embate. Alcaraz reagiu e empatou o duelo. Na etapa final, o italiano foi mais regular, conseguiu uma quebra de serviço no último game e conquistou o ATP 500 de Hamburgo.

"Dedico este título à minha avó, tenho uma relação especial com ela. Esta vitória é um bom teste para um ataque cardíaco... Também consegui fazer minha treinadora (Simone Tartarini) chorar e com certeza meus pais também estão chorado na frente da televisão. Pena que estão aqui neste momento", falou o italiano, muito emocionado pela conquista. Com o título, Musetti, 62º do ranking da ATP, dará um salto na classificação e ficará perto do top 30. Apesar da derrota, Alcaraz ficará entre os cinco primeiros colocados pela primeira vez.