Alegando cansaço, Djokovic desiste de disputar Masters de Madri

"O sérvio anunciou que precisará de mais tempo para descansar para continuar com seu calendário nos torneios de Roma e Roland Garros", informou a organização da competição espanhola. O Masters de Roma terá início no dia 10 de maio e o Grand Slam francês está marcado para começar no dia 24.

Djokovic é o segundo jogador com mais partidas disputados no ano dentro do Top 10. Esteve em 32 partidas na temporada 2015 - 30 vitórias e apenas duas derrotas. O checo Tomas Berdych é o recordista da lista dos 10 melhores do ranking até o momento, com 34 confrontos (27 triunfos e 7 derrotas).

Nesta sequência de jogos, o sérvio faturou quatro títulos em quatro meses de temporada: o Aberto da Austrália e os Masters de Indian Wells, Miami e Montecarlo. Foi finalista ainda em Dubai, mas foi derrotado pelo suíço Roger Federer. Com a decisão anunciada nesta quarta, Djokovic ficará de fora em Madri pelo segundo ano consecutivo.