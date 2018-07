Alemã bate campeã olímpica na final e fatura título da WTA em Luxemburgo

A alemã Carina Witthöft conquistou neste sábado seu primeiro título da carreira no circuito da WTA. A jovem de 22 anos levantou o troféu do Torneio de Luxemburgo ao surpreender na decisão a porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica no Rio no ano passado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

+ Ferrer e Goffin são eliminados e Tsonga vai à semifinal na Antuérpia

+ Görges bate russa na final em Moscou e volta a ser campeã após seis anos

Witthöft precisou de pouco mais de uma hora e meia para despachar a favorita e levantar o troféu, logo em sua primeira final no circuito. A número 73 do mundo deverá subir na atualização do ranking da WTA que será divulgada na próxima segunda-feira, assim como a vice-campeã Puig, atualmente a 67.ª da lista.

Para vencer neste sábado, Witthöft precisou superar as próprias oscilações na partida. No primeiro set, chegou a ter o saque quebrado, mas aproveitou dois dos três break points a seu favor para garantir a vantagem.

Na segunda parcial, a alemã começou melhor, conseguiu uma quebra, mas falhou quando sacava para fechar e viu Puig empatar. Só que logo na sequência, Witthöft voltou a quebrar o saque da porto-riquenha e, então, conseguiu confirmar o serviço para garantir o triunfo e o título.