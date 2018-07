Alemã Beck fatura título do Torneio de Luxemburgo

Número 60 do ranking mundial, a jovem alemã Annika Beck, de apenas 20 anos, conquistou neste sábado o primeiro título da sua carreira. Aproveitando o esvaziamento do Torneio de Luxemburgo, ela fez sua segunda final seguida ali e ganhou, na decisão, da checa Barbora Zahlavova Strycova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h33min de jogo.

A taça é a primeira de Beck em torneios da WTA, em simples ou duplas. Nesta temporada, seu melhor resultado era uma semifinal em Shenzhen (China), na virada do ano. Sua única final havia sido ano passado, também em Luxemburgo.

Já Strycova, número 31 do ranking mundial e quarta cabeça de chave do torneio, perde a chance de se aproximar mais do top 20 e faturar o segundo título da carreira. Neste ano, ela já havia feito final em Birmingham (Inglaterra).