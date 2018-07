Alemã derrota ex-número 1 e encara principal favorita na segunda rodada em Dubai

O começo da campanha da alemã Mona Barthel, atual número 112 do ranking da WTA, no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, promete muito trabalho. Neste domingo, ela estreou na competição com uma vitória sobre uma ex-número 1 do mundo, a sérvia Jelena Jankovic (hoje em 50.º lugar), por 6/1 e 6/3. E na segunda rodada terá pela frente ninguém menos que a atual número 2 e primeira cabeça de chave, a compatriota Angelique Kerber, "bye" na chave principal.

Outros destaques deste primeiro dia de competição em Dubai foram as vitórias de duas cabeças de chave e a eliminação de duas pré-classificadas. A australiana Samantha Stosur, cabeça 12, bateu a chinesa Zhang Kailin com um duplo 6/3 e a francesa Caroline Garcia, 15.ª pré-classificada, passou pela sueca Johanna Larsson com as mesmas parciais.

As surpresas do dia ficaram com a russa Anastasia Pavlyuchenkova, cabeça 14, derrotada pela tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 1 - parciais de 7/6 (8/6), 2/6 e 6/4 - e com a italiana Roberta Vinci, 16.ª pré-classificada, batida de virada pela checa Kristyna Pliskova também por 2 a 1 - parciais de 3/6, 7/5 e 6/3.

As outras classificadas à segunda rodada em Dubai, neste domingo, foram a alemã Laura Siegemund, a suíça Viktorija Golubic, a japonesa Naomi Osaka, a russa Ekaterina Makarova, a letã Anastasija Sevastova e as chinesas Zheng Saisai e Wang Qiang.