Alemãs e checas definem times para decidir Fed Cup

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) confirmou nesta quarta-feira as escalações das equipes da Alemanha e da República Checa para a decisão da Fed Cup, que será disputada nos dias 8 e 9 de novembro, em Praga, que deverá ter Angelique Kerber e Petra Kvitova como protagonistas.

Número 10 do mundo, Kerber vai liderar a equipe da Alemanha em sua primeira final da Fed Cup desde 1992. As outras jogadoras convocadas foram Andrea Petkovic (número 17 do mundo), Sabine Lisicki (número 27 do mundo) e Julia Goerges (número 74 do mundo).

A Alemanha fez uma alteração em relação à equipe que garantiu seu lugar na decisão ao derrotar a Austrália por 3 a 1 nas semifinais do Grupo Mundial em Brisbane em abril, com Lisicki substituindo a especialista em duplas Anna-Lena Groenefeld.

A República Checa, por sua vez, vai apostar suas fichas em Kvitova na sua terceira final da Fed Cup em quatro anos. Além da número 4 do mundo, também foram chamadas Lucie Safarova (número 16 do mundo), a promissora Karolina Pliskova (24 do mundo) e a duplista Lucie Hradecka.

Pliskova vem em ascensão, tanto que foi campeã em Seul e Linz nos últimos dois meses. Mas a aposta será mesmo em Kvitova, que foi decisiva nas conquistas dos títulos em 2011 e 2012 e soma 21 vitórias e 6 derrotas em jogos de simples na Fed Cup. Na última semana, porém, ela perdeu dois dos três jogos que disputou no Masters da WTA em Cingapura.

No confronto direto entre as números 1 de República Checa e Alemanha, Kvitova soma três vitórias em cinco duelos com Kerber. Já no duelo entre as equipes na Fed Cup, a vantagem das checas é ampla diante da Alemanha: 6 a 1.