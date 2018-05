Alemãs Kerber e Görges confirmam favoritismo e vencem na estreia em Roland Garros

As alemãs Angelique Kerber e Julia Görges confirmaram o favoritismo e venceram suas estreias na chave principal de Roland Garros. Kerber não teve maiores dificuldades para superar a compatriota Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, enquanto Görges fez 2 sets a 1 sobre a eslovaca Dominika Cibulkova, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/0.

Cabeça de chave número 12 e ex-número 1 do mundo, impôs seu ritmo de jogo para não dar chances a Barthel, apenas 117.ª colocada do ranking. Agora, ela vai encarar a romena Ana Bogdan, número 66 do mundo, que eliminou a checa Marketa Vondrousova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/4.

Já Görges, 11.ª favorita em Roland Garros, encontrou mais dificuldades, mas também fez o suficiente para passar por Cibulkova, 32.ª colocada do ranking. Foram nada menos que 17 aces para a alemã, que agora terá pela frente a belga Alison van Uytvanck, número 46 do mundo.

Em outro confronto realizado nesta terça-feira pelo Grand Slam francês, a norte-americana Taylor Townsend, número 72 do mundo, passou pela francesa Myrtille Georges, apenas 222.ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

A romena Simona Halep também deveria ter estreado nesta terça, mas sua partida foi adiada por falta de luz natural em Paris. Desta forma, a líder do ranking mundial vai entrar em quadra pela primeira vez no Grand Slam somente nesta quarta, diante da norte-americana Alison Riske, número 83 do mundo.