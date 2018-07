Alex Corretja é o novo capitão da Espanha na Copa Davis

Também um ex-tenista de sucesso, Albert Costa foi capitão da Espanha por três anos, período em que conquistou dois títulos da Davis - ganhou também em 2009. Mas deixou o cargo para assumir o posto de coordenador de seleções na Federação Espanhola de Tênis, passando a administrar as equipes do país nos Jogos Olímpicos, na Fed Cup e na própria Davis.

Para o lugar de Albert Costa, o escolhido foi Alex Corretja, que assinou contrato de duas temporadas com a Federação Espanhola de Tênis. Atualmente com 37 anos, ele deixou as quadras com 17 títulos conquistados no circuito da ATP. Além disso, teve um vice-campeonato de Roland Garros, quando perdeu a final de 2001 para o brasileiro Gustavo Kuerten.

"Agradeço por terem me oferecido esse cargo, que ocupo com orgulho e muita responsabilidade", disse Corretja, ressaltando ser um "privilégio comandar a melhor equipe do mundo", que conta com Rafael Nadal, David Ferrer e Fernando Verdasco, entre outros. Agora, seu desafio será aumentar a coleção espanhola de títulos na Davis - são cinco no total.