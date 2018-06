Alexander Zverev confirma favoritismo, bate Coric e vai às semifinais em Miami

O alemão Alexander Zverev confirmou o favoritismo e garantiu sem maiores sustos a última vaga nas semifinais do Masters 1000 de Miami. Nesta quinta-feira, ele encarou o croata Borna Coric pelas quartas do torneio norte-americano e levou a melhor por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Cabeça de chave número 4, Zverev teve uma atuação bastante segura e garantiu o triunfo em 1h24min de partida. Após as quedas do suíço Roger Federer, do croata Marin Cilic e do búlgaro Grigor Dimitrov, o alemão é o principal favorito nesta reta final de competição.

Diante do número 36 do mundo, nesta quinta, Zverev foi preciso. Conseguiu quebras de serviço em momentos fundamentais de ambos os sets e controlou as ações de Coric quando o croata mais ameaçava. Assim, impediu que os dois break points cedidos se transformassem em quebras de seu serviço.

Agora, ele vai encarar na semifinal o espanhol Pablo Carreño Busta, que eliminou nesta quinta o sul-africano Kevin Anderson. Quem avançar desta semifinal vai encarar na decisão o vencedor da outra, entre o argentino Juan Martín Del Potro e o norte-americano John Isner.