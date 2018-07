Alexander Zverev derrota Kevin Anderson e conquista título em Washington

Número 8 do mundo, o alemão Alexander Zverev confirmou o favoritismo neste domingo e se sagrou campeão do Torneio de Washington, nos Estados Unidos, ao superar o sul-africano Kevin Anderson, o 45º colocado no ranking da ATP, com certa tranquilidade, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Com 88% dos pontos vencidos no primeiro saque e 67% no segundo, o quinta cabeça de chave não deu qualquer chance em seu serviço para Kevin Anderson, 15º favorito. Assim, não cedeu break point, obteve duas quebras em seis oportunidades e sacramentou a vitória na final do ATP 500 norte-americano.

Para alcançar à decisão, o tenista alemão havia surpreendido na semifinal o japonês Kei Nishikori, segundo principal favorito da competição. Depois de ganhar de virada do australiano Jordan Thompson na primeira rodada, Zverev não perdeu mais um único set no torneio.

Com apenas 20 anos, o jovem alemão despontou neste ano como uma das grandes promessas para o futuro do tênis. Embora novo, este foi o quinto título de sua carreira e o quarto da temporada. Zverev também tem no currículo três vice-campeonatos.