Algoz de Bellucci, Juan Monaco vence e vai à final em Gstaad

Algoz do brasileiro Thomaz Bellucci nas quartas de final do Torneio de Gstaad, o argentino Juan Monaco garantiu neste sábado uma vaga na decisão da competição. Número 105 do mundo, ele superou o favoritismo do holandês Robin Haase e derrotou o sétimo cabeça de chave por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em 1h44min.

Depois de eliminar Bellucci, que lutava pelo tri em Gstaad, Monaco fez um jogo bastante equilibrado diante de Haase, mas soube se impor nos momentos decisivos para levar a melhor. Ele teve dificuldade para confirmar o serviço e chegou a ser quebrado duas vezes, mas aproveitou quatro dos 10 break points que teve a seu favor e arrancou para a vitória.

Na decisão, Monaco terá pela frente outra surpresa da competição. Ele pegará o espanhol Pablo Andujar, número 71 do ranking da ATP, que superou neste sábado seu compatriota Fernando Verdasco, quarto cabeça de chave do torneio. Em 2h15min, Andujar fez 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (2/7) e 6/1.

Será a primeira vez que Monaco e Andujar se enfrentarão em jogos pelo circuito da ATP, e logo em uma decisão de torneio. O argentino, mais experiente, aos 30 anos, busca seu nono título na carreira, enquanto o espanhol, que tem 28, tenta a terceira conquista.

UMAG - Se em Gstaad os finalistas foram decididos neste sábado, no Torneio de Umag a definição ficou para domingo graças à chuva que castigou a cidade croata durante o dia. Ela adiou a realização das duas semifinais: entre o italiano Fabio Fognini, cabeça de chave número 1, e o uruguaio Pablo Cuevas; e o espanhol Tommy Robredo, segundo favorito da chave, e o croata Marin Cilic.