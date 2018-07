Algoz de Bellucci na estreia, Tomic avança à 3ª rodada do Aberto da Austrália

Depois de arrasar o brasileiro Thomaz Bellucci na estreia do Aberto da Austrália, na última segunda-feira, Bernard Tomic se garantiu na terceira rodada do Grand Slam realizado em Melbourne ao vencer o dominicano Victor Estrella Burgos por 3 sets a 1, com parciais 7/5, 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (7/5), no último jogo encerrado na programação noturna desta quarta (no horário local).

Com o triunfo, o tenista australiano se credenciou para enfrentar na fase seguinte da competição o britânico Daniel Evans, 51º colocado da ATP, que horas mais cedo surpreendeu o croata Marin Cilic, sétimo cabeça de chave e campeão do US Open de 2014, com uma vitória por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/5, 6/3 e 6/3.

Atual 27º tenista do mundo, Tomic atropelou Bellucci com parciais de 6/2, 6/1 e 6/4 na última segunda-feira. Embora hoje figure apenas na 62ª posição da ATP, o brasileiro havia levado a melhor em dois dos três duelos anteriores com o australiano. No mais recente deles, em 2016, aplicou duplo 6/2 sobre o rival no Torneio de Shenzhen. Assim, o tenista da casa se vingou em grande estilo do atual número 1 do Brasil.

Desta vez, porém, Tomic teve muitas dificuldades para derrotar Estrella Burgos, o 103º colocado do ranking, eliminado apenas após 3h20min de confronto. Além de ter conseguido apenas duas quebras de saque em todo o jogo, o australiano viu o dominicano também converter dois break points. Por isso, ele ganhou dois dos três sets na partida somente no tie-break, e de forma apertada.

Batido por Tomic na estreia em simples, Bellucci também deu adeus ao torneio de duplas masculinas do Aberto da Austrália na primeira rodada. Ao lado do argentino Máximo González, ele caiu diante do indiano Rohan Bopanna e do uruguaio Pablo Cuevas 6/4 e 7/6 (7/4), nesta quarta-feira, em Melbourne.