Algoz de Federer, Benneteau vai à final em Roterdã Depois da surpreendente vitória sobre o tenista suíço Roger Federer no dia anterior, Julien Benneteau voltou a desbancar um favorito neste sábado e garantiu sua vaga na final do Torneio de Roterdã, na Holanda. Dessa vez, ele ganhou o duelo francês com Gilles Simon por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 49 minutos de partida.