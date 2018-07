Algoz de Feijão vence argentino e encara Bellucci na final em Genebra

O tenista de Portugal disputará sua quarta final no circuito profissional. Ele venceu apenas no piso duro de Kuala Lumpur, em 2013 - foi vice no saibro de Bastad e no piso duro de Metz, ambos no ano passado. Já Bellucci vai participar da sexta decisão. Tem três títulos - dois deles no saibro de Gstaad, também na Suíça - e dois vice-campeonatos.

Sousa, de 26 anos, viveu sua melhor temporada no circuito em 2014, quando obteve seu melhor ranking. Apareceu na 35ª colocação. Ele ocupa atualmente o 50º lugar do ranking, enquanto Bellucci é o 60º. Com a sequência de vitórias em Genebra, o brasileiro vai voltar ao Top 50 na próxima lista da ATP.

Os dois tenistas vão fazer no sábado um confronto inédito no circuito. O português, sexto cabeça de chave, chega à decisão embalado por vitórias sobre o experiente Jürgen Melzer, da Áustria, e sobre o espanhol Pablo Andújar, terceiro pré-classificado. Bellucci, por sua vez, despachou o veterano cipriota Marcos Baghdatis.

Nenhum dos dois finalistas precisou enfrentar os dois principais cabeças de chave do torneio. O local Stan Wawrinka, maior esperança da torcida local, foi eliminado por Delbonis nas quartas de final. E o croata Marin Cilic foi superado pelo colombiano Santiago Giraldo na mesma fase.

FRANÇA - No Torneio de Nice, a final será protagonizada pelo austríaco Dominic Thiem e pelo argentino Leonardo Mayer. O primeiro despachou o favorito John Isner, dos Estados Unidos, por 7/6 (7/5) e 6/3. Mayer venceu o croata Borna Coric por 6/4 e 6/3.