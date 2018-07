Algoz de Nadal é eliminado por alemão em Wimbledon

Neste sábado, em partida disputada na quadra 12 do complexo de Wimbledon, Rosol perdeu para o alemão Philipp Kohlschreiber por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 7/6 (8/6). Assim, encerrou a sua participação em Wimbledon apenas uma rodada depois de eliminar em cinco sets Nadal, que havia disputado cinco das últimas seis finais do torneio.

Com a vitória, Kohlschreiber se classificou pela primeira vez para as oitavas de final de Wimbledon. Agora, o número 30 do mundo vai enfrentar o norte-americano Brian Baker, que saiu do qualifying e neste sábado derrotou o francês Benoit Paire por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6, 6/1 e 6/3. Baker está apenas em 126º lugar no ranking da ATP e ficou seis anos afastado das quadras em razão de várias cirurgias e lesões.