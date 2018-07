Algoz de Pliskova, Rybarikova vence americana e encara Muguruza em semifinal

Algoz de Karolina Pliskova, nova tenista número 1 do mundo, a eslovaca Magdalena Rybarikova avançou à semifinal de Wimbledon pela primeira vez nesta terça-feira. Atual número 87 do mundo, ela superou a norte-americana CoCo Vandeweghe por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em jogo interrompido pela chuva ainda no set inicial.

Aos 28 anos, Rybarikova conquistou seu melhor resultado da carreira em um Grand Slam ao vencer o jogo desta terça. Até então, ela nunca havia passado da terceira rodada em Londres. Desta vez, ela vem emplacando uma sequência de bons jogos, que teve início com a vitória sobre a checa Karolina Pliskova, ainda na segunda rodada.

Mesmo já eliminada, Pliskova assegurou nesta terça a subida ao topo do ranking da WTA, diante da queda de romena Simona Halep em outro jogo das quartas de final. A alemã Angelique Kerber também ficou pelo caminho e favoreceu a chegada de Pliskova à posição de número 1.

Embalada por esta vitória, Rybarikova vem faturando boas vitórias até culminar no triunfo sobre Vandeweghe, 25ª do ranking, responsável pela eliminação da dinamarquesa Caroline Wozniacki, nas oitavas de final.

Nesta terça, a tenista da Eslováquia apostou numa tática mais cautelosa, diante da agressividade da norte-americana. Assim, Rybarikova anotou apenas oito bolas vencedoras, contra 17 da rival. E registrou o mesmo número de erros não forçados, diante de 30 de Vandeweghe.

A estratégia deu certo. A eslovaca faturou quatro quebras de saque ao longo da partida, duas em cada set. E cedeu apenas uma quebra à rival, no único break point que a americana conseguiu. Rybarikova selou a vitória após 1h14min de confronto.

Na semifinal, ela terá pela frente a espanhola Garbiñe Muguruza. A atual número 15 do mundo derrotou a russa Svetlana Kuznetsova nas quartas e já foi vice-campeã na grama de Londres.