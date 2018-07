Algoz de Rafael Nadal cai para belga na semifinal na Basileia

Responsável por uma das maiores zebras do tênis em 2014, o jovem croata Borna Coric viu o sonho de conquistar seu primeiro título no circuito profissional cair por terra neste sábado. Depois de passar pelo espanhol Rafael Nadal na sexta, ele caiu nas semifinais do Torneio da Basileia ao perder para o belga David Goffin por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.

Foi o fim da linha para a grande surpresa da competição. Além de Rafael Nadal, que, a bem da verdade, teve seu desempenho prejudicado por conta de uma apendicite, o croata de 17 anos, apenas o 124.º do ranking da ATP, já havia eliminado na estreia o letão Ernests Gulbis, número 13 do mundo.

Melhor para Goffin, que com o resultado deste sábado alcançou a decisão do Torneio da Basileia. Número 28 do mundo e cabeça de chave número 7, ele busca seu primeiro título na Suíça. O belga, aliás, tem apenas duas conquistas no circuito da ATP na carreira, ambas em 2014, em Metz e Kitzbühel.

Na final, Goffin não deverá ter vida fácil e pode até ter pela frente o número 2 do mundo, Roger Federer. O suíço decide uma vaga na decisão ainda neste sábado com o croata Ivo Karlovic, cabeça de chave número 8.