Algoz de Rafael Nadal desiste de Wimbledon por lesão

LONDRES - O jogador que provocou a maior surpresa desta edição de Wimbledon ao eliminar Rafael Nadal logo na estreia anunciou que está fora do torneio. Nesta quarta-feira, o belga Steve Darcis, número 135 do mundo, desistiu de entrar em quadra pela segunda rodada do terceiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras de grama, em Londres.

Durante o triunfo de segunda-feira sobre Nadal, por 3 sets a 0, Darcis caiu sobre o seu ombro direito. O belga continuou na partida, mas a queda provocou uma lesão que o impediu de entrar em quadra nesta quarta, quando iria enfrentar o polonês Lukasz Kubot, pela segunda rodada.

O anúncio de Darcis foi surpreendente, ainda mais que, após derrotar Nadal, naquela que foi a maior vitória da sua carreira, o belga declarou quer não queria deixar Wimbledon apenas com essa lembrança. "Eu preciso manter meu foco. Seria uma vergonha bater Nadal e parar nisso", disse.

Quem pode comemorar a desistência de Darcis é Kubot, número 130 do mundo, que nem precisou entrar em quadra para se garantir na terceira rodada. Seu próximo adversário sairá do duelo entre os franceses Benoit Paire e Stephane Robert.

Outro tenista que também avançou em Wimbledon por causa da lesão de um adversário foi o francês Adrian Mannarino. O número 111 do mundo empatava o primeiro set da sua partida contra John Isner, 21º colocado no ranking da ATP, por 1/1, quando o norte-americano abandonou a quadra em virtude de uma contusão no joelho esquerdo. Na terceira rodada, Mannarino vai enfrentar o vencedor da partida entre o alemão Dustin Brown e o australiano Lleyton Hewitt.