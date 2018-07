Algoz de Rogerinho elimina Thiem em torneio turco; brasileiros caem nas duplas

Algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva na primeira rodada do Torneio de Antalya, o tenista indiano Ramkumar Ramanathan voltou a surpreender nesta terça-feira. Apenas o número 222 do ranking, ele eliminou ninguém menos que o maior favorito ao título, o austríaco Dominic Thiem, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas uma hora de jogo.

Como aconteceu na estreia, o tenista de 22 anos tirou vantagem do bom saque na grama do torneio turco. Ele cravou dez aces e acertou 90% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, só cedeu um break point e não teve o saque quebrado em nenhum momento da partida.

Thiem, por sua vez, oscilou no serviço, ainda com dificuldade de adaptação à velocidade da grama. Especialista em saibro, o austríaco de 23 anos cometeu seis duplas faltas e acabou sofrendo três quebras de saque na partida.

Com a eliminação precoce, o atual número oito do mundo encerrou de forma precoce sua preparação para Wimbledon. Em três jogos na grama, Thiem venceu apenas uma partida, em Halle, na semana passada.

Nas quartas de final, Ramanathan vai enfrentar o experiente Marcos Baghdatis. O tenista cipriota avançou na chave ao superar o argentino Carlos Berlocq por 2 a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5.

Em outra partida desta terça, o espanhol Fernando Verdasco estreou com vitória ao ganhar do belga Steve Darcis por 6/3 e 6/4. Terceiro cabeça de chave, o tenista da Espanha vai enfrentar o francês Adrian Mannarino, que eliminou o egípcio Mohamed Safwat por duplo 6/4.

Ainda pela primeira rodada, venceram nesta terça o alemão Daniel Altmaier, o turco Marsel Ilhan, o sérvio Janko Tipsarevic e o italiano Andreas Seppi.

DUPLAS

Após ser eliminado na chave de simples, Rogerinho caiu também nas duplas. Ele e o italiano Paolo Lorenzi caíram, na estreia, diante do sueco Robert Lindstedt e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Lindstedt e Qureshi são os principais favoritos ao título.

Marcelo Demoliner também não conseguiu passar da estreia. Ele e o neozelandês Marcus Daniell foram eliminados pela parceria formada pelo alemão Philipp Petzschner e pelo austríaco Alexander Peya por 6/4 e 7/6 (7/1).