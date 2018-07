Algoz de Rogerinho, Haase avança às quartas de final em Umag

Algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva, o tenista holandês Robin Haase fez mais uma vítima no saibro do Torneio de Umag, na Croácia, e avançou às quartas de final. O cabeça de chave número seis derrotou o eslovaco Martin Klizan pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3, em 2h11min de duelo.

Na rodada de abertura da chave, Haase havia batido Rogerinho de virada, por 2 a 1. O brasileiro havia furado o qualifying, mas não resistiu à reação do rival. Nas quartas, o holandês vai enfrentar o russo Andrey Rublev, quarto cabeça de chave.

Em confronto de jovens talentos do circuito, Rublev, de 20 anos, bateu o canadense Felix Auger-Aliassime, de 17, pelo placar de 2 a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/3. Atual 144º do mundo, Auger-Aliassime é considerado uma das maiores promessas do circuito.

Outro duelo das quartas de final terá o argentino Marco Trungelliti e o russo Evgeny Donskoy, responsável por eliminar o bósnio Damir Dzumhur, segundo cabeça de chave do torneio de nível ATP 250. Donskoy bateu Dzumhur por 7/6 (11/9), 3/6 e 6/4. Trungelliti avançou ao superar o húngaro Marton Fucsovics por 5/7, 6/4 e 6/2.

Os demais confrontos das quartas terão o sérvio Laslo Djere contra o italiano Marco Cecchinato e o sérvio Dusan Lajovic contra o argentino Guido Pella.