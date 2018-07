Algoz de Rogerinho, Haase vence jovem russo e vai à semifinal em Umag

Algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva na estreia, o tenista holandês Robin Haase venceu mais uma nesta sexta-feira e avançou à semifinal do Torneio de Umag, na Croácia. O sexto cabeça de chave derrotou desta vez o russo Andrey Rublev pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6), em 1h38min.

Haase, de 31 anos, despachou uma das grandes apostas do circuito. Rublev, de apenas 20 anos, já é o 35º do ranking, à frente até do rival holandês, 38º. O tenista mais experiente, contudo, dominou o confronto ao sofrer apenas uma quebra no jogo, no equilibrado segundo set. No primeiro, Haase salvou três break points e faturou uma quebra.

Na semifinal, o tenista da Holanda vai enfrentar o argentino Guido Pella, que avançou na chave ao superar o sérvio Dusan Lajovic por 7/6 (7/3) e 7/5. Será o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito profissional.

A outra semifinal terá o argentino Marco Trungelliti e o italiano Marco Cecchinato. O primeiro bateu o russo Evgeny Donskoy por 6/1 e 6/4, enquanto o terceiro cabeça de chave despachou o sérvio Laslo Djere por 6/4 e 6/1.

Na briga pela vaga na final, os dois vão se enfrentar pela segunda vez no circuito. O primeiro duelo aconteceu neste ano, no mês passado, em Roland Garros, com vitória do italiano, que foi a grande surpresa da chave masculina em Paris.