Algoz de Sharapova, eslovaca abandona e é eliminada por francesa em Moscou

A eslovaca Magdalena Rybarikova pouco durou no Torneio de Moscou, na Rússia, após eliminar Maria Sharapova. Um dia depois de surpreender a anfitriã na estreia, a cabeça de chave número 8 sofreu com problemas físicos e precisou abandonar o duelo diante da francesa Alize Cornet, que comemorou a classificação.

Rybarikova havia sido atropelada no primeiro set, por 6/1, quando desistiu do confronto. Melhor para Cornet, que se garantiu nas quartas de final mesmo sem suar muito. Agora, a número 39 do ranking vai encarar a dona da casa Natalia Vikhlyantseva, que passou na segunda rodada pela compatriota Elina Vesnina, terceira cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4.

A queda de Vasnina, no entanto, não foi a maior zebra do dia. Principal cabeça de chave em Moscou, a francesa Kristina Mladenovic foi surpreendida pela bielo-russa Aliaksandra Sasnovich e caiu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/2. Nas quartas, a número 97 do ranking vai encarar a russa Daria Kasatkina, que eliminou a checa Katerina Siniakova.

A segunda cabeça de chave em Moscou, a norte-americana Varvara Lepchenko, também foi surpreendida e caiu para a ucraniana Lesia Tsurenko. Assim como a quarta e a sexta favoritas do torneio, Anastasija Sevastova e Daria Gavrilova, respectivamente, que perderam para Irina-Camelia Begu e Vera Lapko. Já Julia Goerges, sétima favorita, eliminou a casaque Yulia Putintseva.