Algoz de Teliana Pereira fatura título da Copa 350 Anos, na Costa do Sauípe

COSTA DO SAUÍPE - Algoz da pernambucana Teliana Pereira, a paraguaia Montserrat Gonzalez arrasou a argentina Catalina Pella por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, neste sábado e faturou o título da Copa 350 Anos Correios, torneio ITF com premiação de US$ 25 mil. No piso de saibro da Costa do Sauípe, na Bahia, a tenista de 19 anos conseguiu a sua melhor conquista neste ano.

DUPLAS

Já o título das duplas ficou com duas anfitriãs. As tenistas brasileiras Paula Gonçalves e Laura Pigossi venceram a dupla formada pela paraguaia Montserrat Gonzalez e pela argentina Carolina Zeballos por 2 sets a 0, por duplo 6/2, na final desta sexta-feira e levantaram a taça. "Acho que jogamos bem a semana. Quando uma estava em um momento ruim, uma puxava a outra, mas esse jogo foi o melhor. Foi bem positiva a semana", avalia Paula.

Laura também comemorou o fato de alcançar o seu melhor ranking de duplas na carreira, podendo entrar pela primeira vez no top 200 da WTA. "Para mim é sensacional, estou em um bom momento, treinando bastante, estou conseguindo aquilo que planejei o ano inteiro e estou muito feliz. Ainda tenho mais um torneio e acho que consigo melhorar um pouco mais", afirma.