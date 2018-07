Algoz de Teliana vence e encara Errani na semifinal em Bucareste Algoz da brasileira Teliana Pereira nas oitavas de final, a romena Monica Niculescu eliminou a compatriota Andreea Mitu nesta sexta-feira e avançou à semifinal do Torneio de Bucareste, na Romênia. No duelo entre as duas tenistas da casa, Niculescu obteve grande virada para superar Mitu, com direito a um "pneu": 4/6, 6/0 e 6/2.