Algoz de Wozniacki, belga Flipkens vence e vai à semifinal em Linz Um dia depois de surpreender a favorita Caroline Wozniacki, a belga Kirsten Flipkens mostrou que está mesmo embalada na busca pelo título do Torneio de Linz, na Áustria. Sem maiores dificuldade, a número 110 do mundo derrotou a checa Denisa Allertova nesta sexta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h19min de partida.