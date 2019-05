Algoz de Zverev, chileno Garín bate italiano e vai à final em Munique

Algoz do favorito alemão Alexander Zverev, o tenista chileno Christian Garín voltou a surpreender neste sábado, no Torneio de Munique. No saibro alemão, o sul-americano derrotou o italiano Marco Cecchinato, semifinalista de Roland Garros no ano passado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em apenas 1h12min.

O tenista de 22 anos, atual 47º do mundo, dominou o rival mais experiente com inesperada facilidade. Terminou a partida sem perder o saque, com dois break points, e quebrou o saque do italiano por três vezes, duas delas no set inicial. Foi o segundo confronto entre os dois tenistas. No primeiro, Cecchinato levou a melhor em Buenos Aires, também neste ano.

Na sexta-feira, Garín havia eliminado Zverev, esperança da torcida local e cabeça de chave número 1 do torneio. O revés custou ao alemão uma queda do terceiro para o quarto lugar no ranking da ATP.

O tenista de Santiago ainda não sabe quem enfrentará na decisão deste domingo, no torneio de nível ATP 250. A outra semifinal foi adiada para o próprio dia da final, em razão do mau tempo na cidade de Munique. O adversário de Garín vai sair do duelo entre o espanhol Roberto Bautista Agut e o italiano Matteo Berrettini.

A chuva também adiou a final da chave de duplas, que conta com a presença do brasileiro Marcelo Demoliner. Ele jogará ao lado do indiano Divij Sharan contra o dinamarquês Frederik Nielsen e o local Tim Puetz.

PORTUGAL

No Torneio de Estoril, também de nível ATP 250, os favoritos não decepcionaram. O grego Stefanos Tsitsipas, cabeça de chave número 1, derrotou o belga David Goffin por 3/6, 6/4 e 6/4, e avançou à final. Seu adversário será o uruguaio Pablo Cuevas, que eliminou neste sábado o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 3/6, 6/2 e 6/2.