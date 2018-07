Alicia Molik ganha convite para o Aberto da Austrália

Molik já ganhou cinco títulos na carreira e chegou a disputar às quartas de final do Aberto da Austrália em 2005. No playoff australiano que valia uma vaga no Grand Slam, ela foi eliminada na semifinal por Jelena Dokic, que também recebeu convite. Ainda assim, ficou com a vaga.

"É uma oportunidade incrível, espero aproveitar a chance com bons resultados. Eu também espero um forte verão pela frente, condição que já estou acostumada e que se adapta melhor ao meu jogo", afirmou a tenista de 29 anos.

Na chave masculina, a organização da competição concedeu um convite ao também australiano Matthew Ebden, que ocupa atualmente a 196.ª posição do ranking mundial.