Almagro bate francês e avança às quartas em Acapulco

Nas quartas de final, Almagro terá muitas mais problemas em quadra. O seu adversário será o compatriota Fernando Verdasco, cabeça 8 em Acapulco e outro especialista em saibro, que bateu o argentino Juan Ignácio Chela por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2.

Algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na rodada de estreia, o espanhol Marcel Granollers foi eliminado nesta quarta. O sétimo pré-classificado do torneio mexicano foi batido pelo colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3. Nas quartas, o adversário do tenista da Colômbia será o argentino Carlos Berlocq, que ganhou do italiano Potito Starace também por 2 a 0 (6/1 e 6/4).

DUPLAS - De fora da chave de simples, Bellucci caiu também nas duplas. Nesta quarta, ao lado do mineiro Marcelo Melo, o tenista paulista perdeu para a parceria formada pelo italiano Daniele Bracciali e pelo colombiano Juan Sebastian Cabal por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5.

Já no Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, o mineiro André Sá se deu bem na sua estreia. Junto com o eslovaco Michal Mertinak, o brasileiro ganhou da dupla formada pelo belga Dick Norman e pelo sueco Andreas Siljestrom por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 10 a 5 no super tie break.