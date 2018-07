Almagro bate Hanescu e fatura título do Torneio de Nice

Neste ano, Almagro já havia sido campeão do Brasil Open, realizado na Costa do Sauipe, e do Torneio de Buenos Aires, na Argentina, ambos disputados em quadras de saibro. O espanhol também foi finalista do Torneio de Acapulco, no México, e agora soma 31 vitórias, sendo 24 no saibro, e sete derrotas nesta temporada.

No primeiro set da final, cada tenista conseguiu três quebras de serviço, o que levou a disputa para o tie-break, vencido por Hanescu. Na segunda parcial, Almagro diminuiu o seu número de erros não-forçados e conseguiu quebras no quinto e nono games para triunfar por 6/3.

Na terceira parcial, Hanescu e Almagro conseguiram quebras de serviço no começo e a partida seguiu parelha até o sexto game, quando espanhol obteve nova quebra de saque e abriu 4/2. Depois, ele precisou confirmar o serviço apenas mais duas vezes para fechar o set em 6/3, garantir a vitória e o título em Nice, além de abrir 4 a 0 no confronto direto com o romeno.