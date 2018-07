Almagro cai logo em sua estreia e xinga o adversário

SÃO PAULO - Nicolás Almagro, maior bicho-papão do Brasil Open, revelou-se um mau perdedor nesta quarta-feira. O número 17 do mundo foi superado pelo argentino Federico Delbonis (61º) por 3/6, 6/3 e 6/2. No terceiro set, Delbonis, sem ângulo, jogou uma bola no corpo do adversário, o que contraria a etiqueta do tênis. Em troca, ouviu um xingamento dirigido à sua mãe.

Indagado a respeito do lance, Almagro disse que só o repórter que fez a pergunta ouviu o insulto. O argentino tem 12 títulos na carreira - três deles foram conquistados no Brasil Open.

Delbonis reconheceu o erro. "Todo mundo quer ganhar os pontos. Eu não tinha ângulo e fiz o que foi melhor pra mim. Se ele acha que tive má intenção, peço desculpas".

Lento e com uma bola meio curta, Almagro em nada lembrou o tenista que fez história tanto no Ibirapuera quanto na Costa do Sauípe, onde o torneio era disputado antes. Nas quartas, Delbonis, que já derrotou Roger Federer, terá pela frente o vencedor da partida entre João Souza, o Feijão, e Albert Montañes, que se enfrentam a partir das 17h desta quarta-feira.