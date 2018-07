Almagro derrota croata na estreia em Barcelona Um dos favoritos ao título, Nicolas Almagro estreou com vitória no Torneio de Barcelona nesta quarta-feira. Quarto cabeça de chave, o tenista da casa venceu o croata Ivan Dodig por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. Seu próximo adversário será o compatriota Marcel Granollers.