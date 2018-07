Almagro é confirmado e buscará o tri no Brasil Open

Almagro foi campeão do ATP brasileiro em 2008 e no ano passado, igualando o feito de Gustavo Kuerten, que também levou o título do torneio por duas vezes. Antes disputado na Costa do Sauipe, na Bahia, o Brasil será realizado pela primeira vez em São Paulo. "Espero que o torneio seja tão bom ou melhor do que no Sauipe, que é um lugar que eu tenho muito boas recordações", disse Almagro, ao comentar a sua participação em mais uma edição da competição.

E desta vez o tenista espanhol viverá uma situação inédita em um torneio da ATP, tendo em vista o fato de que este Brasil Open acontecerá em quadras de saibro cobertas. "Já disputei algumas partidas de exibição em saibro indoor, mas nunca em uma competição oficial da ATP. Vai ser muito bonito", prevê.

Em São Paulo, o tenista irá defender a hegemonia da Espanha no Brasil Open, que nos últimos quatro anos contou com tenistas do país europeu se sagrando campeões. Antes de Almagro levantar o troféu em 2011, após ter feito o mesmo em 2008, Juan Carlos Ferrero e Tommy Robredo conquistaram a taça em 2010 e 2009, respectivamente. Já o espanhol Rafael Nadal, atual vice-líder do ranking mundial, foi campeão da competição em 2005.

Antes de Almagro, o chileno Fernando González ganhou um wild card (convite) para jogar este Brasil Open, que já conta com a presença confirmada de outros seis ex-top 10 do ranking mundial. São eles: Ferrero (ex-número 1), Robredo (5), o também espanhol Fernando Verdasco (7), o argentino David Nalbandian (3) e o francês Gilles Simon (6). González, por sua vez, já foi o tenista número 5 do mundo.