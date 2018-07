Almagro é eliminado por Kohlschreiber em Auckland O espanhol Nicolas Almagro foi eliminado nas quartas de final do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Nesta quinta-feira, o número 10 do mundo perdeu para o alemão Philipp Kohlschreiber, 42º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1 hora e 34 minutos.