Almagro e Ferrero avançam no Torneio de Barcelona

Número 11 do mundo, Almagro conseguiu a classificação com uma vitória sobre o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. E Ferrero, que ocupa o 77.º lugar no ranking, garantiu a vaga ao ganhar do italiano Simone Vagnozzi por 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4.

Em outro confronto das quartas de final definido nesta quinta, o espanhol Feliciano Lopez enfrentará o croata Ivan Dodig. O primeiro eliminou o japonês Kei Nishikori por 6/4 e 7/6 (7/5), enquanto que o segundo derrotou o canadense Milos Raonic por 7/6 (7/0), 4/6 e 6/3.