Almagro e Fognini caem na estreia em Cincinnati

Cabeça de chave número 14, Fognini foi atropelado por Stepanek, que não teve maiores dificuldades para fechar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h08min. Já Almagro, 13.º favorito, ainda resistiu no início, mas também caiu em dois sets diante de Dimitrov, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, em 1h26min.

Com a vitória, Stepanek garantiu vaga na segunda rodada, na qual terá pela frente o francês Julien Benneteau, que eliminou Marcos Baghdatis na estreia em dois sets: 6/3 e 6/2. Já Dimitrov enfrentará o norte-americano Brian Baker, que passou pelo usbeque Daniel Istomin também por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Mesmo sem entrarem em quadra, Novak Djokovic e Roger Federer conheceram nesta segunda seus adversários na estreia - ambos folgaram na primeira rodada. Cabeça de chave número 1, Djokovic pegará o argentino Juan Monaco, que passou pelo austríaco Jurgen Melzer. Já Federer, quinto favorito, medirá forças com o alemão Philipp Kohlschreiber, que bateu o norte-americano Mardy Fish.

Em outros confrontos do dia em Cincinnati, o sérvio Janko Tipsarevic derrotou o norte-americano Sam Querrrey, enquanto o russo Dmitry Tursunov passou por Martin Klizan, da Eslováquia. Em duelo de franceses, Jeremy Chardy levou a melhor sobre Adrian Mannarino. Já o checo Lukas Rosol perdeu de virada para o espanhol Marcel Granollers.