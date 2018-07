Almagro e Isner vencem e jogarão pelo título em Houston

Cabeça de chave número 1 da competição, Almagro avançou à decisão com uma vitória arrasadora sobre a surpresa local Rhyne Williams, convidado da organização, que desta vez sucumbiu diante do favoritismo do espanhol com parciais de 6/2 e 6/1.

Já Isner sofreu para superar o argentino Juan Monaco, terceiro cabeça de chave, que chegou a vencer o primeiro set por 6/1, mas depois caiu nas duas parciais seguintes por 6/4 e amargou a derrota de virada. Monaco defendia a condição de atual campeão em Houston.

Atual 12.º colocado do ranking mundial, Almagro medirá forças contra o gigante Isner, 23.º da ATP, pela terceira vez no circuito profissional. E o espanhol levou a melhor nos dois duelos anteriores, na edição de 2011 de Wimbledon, e na semifinal da Copa Davis do ano passado, entre Estados Unidos e Espanha.