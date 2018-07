Almagro e Monfils avançam no Torneio de Barcelona

Cabeça de chave número 7 em Barcelona, Monfils ganhou nesta terça-feira do holandês Robin Haase por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/2. Agora, ele espera a definição do seu próximo adversário, que sairá do jogo entre o francês Richard Gasquet e o esloveno Blaz Kavcic.

Almagro, por sua vez, é o cabeça de chave número 8 do torneio e estreou com vitória sobre o também espanhol Pablo Andujar por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/1). Nas oitavas de final, ele jogará contra o vencedor do jogo entre o russo Nikolay Davydenko e o francês Edouard Roger-Vasselin.

Davydenko, inclusive, foi outro favorito a estrear nesta terça-feira. Ainda pela primeira rodada do torneio, o tenista russo, que é o cabeça de chave número 10 em Barcelona, sofreu para ganhar do ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).

Em outros jogos de destaque nesta terça-feira em Barcelona, o canadense Milos Raonic derrotou o checo Radek Stepanek por 6/4 e 6/2, o espanhol Juan Carlos Ferrero ganhou do belga Xavier Malisse também por 6/4 e 6/2 e o espanhol Feliciano Lopez venceu o casaque Mikhail Kukushkin por 6/2, 6/7 (7/9) e 6/4.

BRASIL - Também nesta terça-feira, um dia depois de ter sido eliminado pelo colombiano Santiago Giraldo na estreia de simples, o brasileiro Thomaz Bellucci caiu na chave de duplas em Barcelona. Jogando ao lado do croata Ivan Dodig, ele perdeu para o uruguaio Pablo Cuevas e o checo Lukas Dlouhy por 6/4 e 6/2. Agora, o número 1 do Brasil segue para Portugal, onde jogará o Torneio de Estoril na semana que vem.