Almagro e Nalbandian se classificam em Buenos Aires Dois dos favoritos ao título do Torneio de Buenos Aires, na Argentina, que é disputado em quadras de saibro e dá 250 pontos ao campeão, avançaram nesta quinta-feira às quartas de final. O espanhol Nicolas Almagro, cabeça de chave número e campeão do Brasil Open, derrotou o argentino Leonardo Mayer por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 6/3. Na sequência, terá pela frente outro argentino. Será José Acasuso, que suou para ganhar do uruguaio Pablo Cuevas por 2 a 1 - com parciais de 6/7 (2/7), 7/5 e 6/1.