Almagro e Paire estreiam com vitória em Hamburgo

Benoit Paire, outro cabeça de chave do torneio, também venceu em sua estreia. O francês bateu o espanhol Albert Montañes por 6/1 e 6/4. Na sequência, ele vai duelar com o vencedor da partida entre o francês Gael Monfils e o argentino Juan Monaco. Para avançar, Monfils bateu nesta terça o casaque Andrey Golubev por duplo 6/3.

Já os cabeças de chave Alexandr Dolgopolov e Jeremy Chardy decepcionaram em jogos válidos pela segunda rodada. O ucraniano caiu diante do local Florian Mayer por 6/3 e 6/4, enquanto o francês não resistiu ao russo Dmitry Tursunov e foi eliminado pelo placar de 6/4 e 7/6 (7/1).

Ainda pela rodada de abertura, estrearam com vitória o argentino Carlos Berlocq, campeão em Bastad, no domingo, o espanhol Albert Ramos e o local Jan-Lennard Struff. Nesta quarta, o torneio terá as estreias dos favoritos Roger Federer, contra o local Daniel Brands, e Tommy Haas, contra o esloveno Blaz Kavcic.

COLÔMBIA - No Torneio de Bogotá, a rodada de abertura contou com vitórias do croata Ivo Karlovic, do local Alejandro Falla, do equatoriano Emilio Gomez, do australiano Chris Guccione, do belga Ruben Bemelmans e do dominicano Victor Estrella.