Almagro e Robredo avançam no Torneio de Buenos Aires Os espanhóis levaram vantagem sobre os argentinos nesta quinta-feira na segunda rodada do Torneio de Buenos Aires. Em três confrontos diretos, os europeus venceram duas e perderam apenas uma para os anfitriões. Um dos favoritos ao título, o espanhol Nicolas Almagro avançou com vitória sobre um russo.