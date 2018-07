Almagro e Simon vencem e fazem final em Hamburgo

Almagro bateu Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 a 6/1, em um confronto entre tenistas espanhóis. Agora, no domingo, buscará o seu quarto título na temporada. Neste ano, ele já foi campeão do Brasil Open, do Torneio de Buenos Aires e do Torneio de Nice.

Já Simon bateu Youzhny, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/1. Assim, o francês conseguiu o seu primeiro triunfo sobre o russo, já que havia perdido as sete partidas anteriores. No domingo, Simon, que foi campeão do Torneio de Sydney no início de 2011, buscará o seu segundo título na temporada.

A final do Torneio de Hamburgo também será um tira-teima entre os dois tenistas. Simon e Almagro já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada tenista.