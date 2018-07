Almagro garante vaga na semifinal do Brasil Open

SÃO PAULO - Atual campeão, o tenista espanhol Nicolas Almagro garantiu presença nas semifinais do Brasil Open, principal torneio do tênis brasileiro, que acontece pela primeira vez em São Paulo - até então, era na Costa do Sauipe (BA). Para conseguir a classificação, ele confirmou o favoritismo e ganhou nesta sexta-feira do argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Cabeça de chave número 1 do torneio em São Paulo - ocupa atualmente o 11º lugar no ranking mundial -, Almagro precisou de 1 hora e 30 minutos para derrotar Berlocq nesta sexta-feira, controlando o duelo na quadra de saibro montada no ginásio do Ibirapuera. Agora, o seu adversário na semifinal deste sábado será o vencedor do jogo entre os espanhóis Fernando Verdasco e Albert Ramos.

Assim, pelo menos um tenista espanhol estará na final do Brasil Open no domingo: Almagro, Verdasco ou Ramos. Os outros dois semifinalistas do torneio também serão definidos nesta sexta-feira, com a realização dos demais confrontos das quartas de final: Thomaz Bellucci (Brasil) x Leonardo Mayer (Argentina) e Filippo Volandri (Itália) x David Nalbandian (Argentina).