Almagro vence e Robredo é surpreendido no Torneio de Houston

HOUSTON - O espanhol Nicolas Almagro confirmou a sua condição de terceiro cabeça de chave do Torneio de Houston, nesta quinta-feira à noite, ao estrear no ATP 250 norte-americano vencendo o tenista local Michael Russell por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Já o seu compatriota Tommy Robredo, segundo pré-classificado, acabou surpreendido na segunda rodada da competição pelo colombiano Santiago Giraldo, que venceu por 6/3 e 6/4.

Com o triunfo obtido já no duelo válido pela segunda rodada, Almagro avançou às quartas de final e terá como próximo adversário o norte-americano Jack Sock, que nesta quinta passou pelo alemão Benjamin Becker com parciais de 6/4 e 6/3. Giraldo, por sua vez, irá encarar o seu compatriota Alejandro Gonzalez, que nesta quinta contou com a desistência do espanhol Feliciano López, quinto cabeça de chave, quando vencia o segundo set por 2 a 0, após ter liquidado a primeira parcial em 6/3.

Outro favorito eliminado nesta quinta-feira foi o argentino Juan Monaco, quinto pré-classificado. Ele foi superado pelo norte-americano Donald Young, que ganhou de virada, com 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3. Assim, medirá forças nas quartas de final com o espanhol Fernando Verdasco, que eliminou Steve Johnson, também dos Estados Unidos, por 2 sets a 1, com 6/0, 4/6 e 6/3.