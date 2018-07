Almagro vence na estreia do Torneio de Buenos Aires

BUENO AIRES - Embalado pelo título do Brasil Open, conquistado no último domingo em São Paulo, o espanhol Nicolas Almagro estreou bem no Torneio de Buenos Aires. Nesta terça-feira, ele teve dificuldades, mas conseguiu passar pelo italiano Potito Starace, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/4).

Com a vitória, o cabeça de chave número 2 avançou para a segunda rodada da competição, na qual enfrentará o argentino Federico Delbonis. Saído do qualifying, o tenista da casa surpreendeu o português Frederico Gil, também nesta terça, e venceu fácil por 2 a 0, com duplo 6/2.

Outro favorito que estreou bem foi o francês Gilles Simon. Cabeça de chave número 3, ele derrotou o português Rui Machado em dois sets (6/3 e 7/5) e vai enfrentar o argentino Carlos Berlocq, que passou por Pere Riba, na segunda rodada.

Cabeças de chave número 5 e 7, respectivamente, Juan Monaco e Fernando Verdasco também estrearam com vitória. Monaco contou com a desistência do italiano Filippo Volandri no segundo set para avançar, enquanto Verdasco atropelou o francês Eric Prodon, por 2 a 0 (6/4 e 6/1).

O argentino Juan Ignacio Chela foi o único cabeça de chave a perder nesta terça. Sétimo tenista com melhor ranking na competição, ele caiu diante do espanhol Albert Ramos por 2 a 1 (4/6, 6/3 e 6/4). Em outros jogos já terminados do dia, o francês Benoit Paire bateu o espanhol Javier Marti e o russo Igor Andreev derrotou o esloveno Blaz Kavcic.

NA FRANÇA

Pelo Torneio de Marselha, o francês Richard Gasquet, cabeça de chave número 5, derrotou o japonês Go Soeda por 2 a 0, com 6/0 e 6/2, e avançou para a segunda rodada, na qual enfrentará o russo Igor Kunitsyn, que passou pelo espanhol Roberto Bautista-Agut.

Outro tenista da casa que venceu foi Nicolas Mahut. Ele passou pelo veterano Arnaud Clement, também da França, por 2 a 0 (6/3 e 6/4), e enfrentará o cabeça de chave número 1, Jo-Wilfried Tsonga. Nikolay Davydenko também terá um confronto difícil na segunda rodada. O russo derrotou Andreas Beck, da Alemanha, por 2 a 0 (6/1 e 7/5) e agora pega o argentino Juan Martin del Potro.

Ainda nesta terça, o francês Paul-Henri Mathieu foi derrotado pelo eslovaco Karol Beck, por 2 a 1, com 7/6 (7/2), 2/6 e 6/3. Beck encarará o cabeça de chave número 7 Ivan Ljubicic, da Croácia, na próxima rodada.