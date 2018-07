Alves bate Gaudio e avança no quali de Roland Garros O tenista brasileiro Thiago Alves avançou nesta quarta-feira no torneio qualificatório para Roland Garros. Ele venceu o argentino Gastón Gaudio, campeão do Grand Slam francês em 2004, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.