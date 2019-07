Americana de 15 anos surpreende de novo e avança para as oitavas de Wimbledon

Sensação de Wimbledon a partir do momento em que eliminou Venus Williams na sua estreia, Cori Gauff continua brilhando em Londres. Nesta sexta-feira, a norte-americana de apenas 15 anos avançou às oitavas de final ao derrotar a eslovena Polona Hercog, a 60ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (9/7) e 7/5.

Apenas a número 313 do mundo, Gauff esteve muito próxima de ser eliminada nesta sexta-feira em Wimbledon, afinal, chegou a estar perdendo por 5/2 no terceiro set a ainda precisou salvar dois match points. Mas se recuperou para conquistar outra vitória em Londres.

Agora, a adolescente, que havia passado por Venus na estreia e por Magdalena Rybarikova na segunda rodada, terá pela frente uma ex-número 1 do mundo nas oitavas de final. A sua adversária será a romena Simona Halep, número 7 do mundo, que nesta sexta passou pela bielo-russa Victoria Azarenka, a 40ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Ex-líder do ranking e atual número 19 do mundo, Caroline Wozniacki foi eliminada nesta sexta ao perder para a chinesa Shuai Zhang, a 50ª colocada, por 6/4 e 6/2. A ucraniana Dayana Yastremska será a próxima oponente da tenista asiática em Wimbledon.

Número 3 do mundo, a checa Karolina Pliskova se garantiu nas oitavas de final ao superar em três sets a taiwanesa Hsieh Su-Wei, a 29ª colocada no ranking, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4. Sua adversária será a compatriota Karolina Muchova (68ª), que fez 7/6 e 6/3 na estoniana Anett Kontaveit (20ª).

A ucraniana Elina Svitolina, a número 8 do mundo, passou de fase ao bater a grega Maria Sakkari (32ª) por 6/3, 6/7 (1/7) e 6/2. E a croata Petra Martic vai ser sua rival nas oitavas de final de Wimbledon.