Americana de 15 anos supera eslovaca e ganha mais uma em Wimbledon

Após eliminar a veterana Venus Williams, a jovem Cori Gauff voltou a surpreender nesta quarta-feira na grama de Wimbledon. A norte-americana de apenas 15 anos derrotou a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em apenas 1h09min de confronto válido pela segunda rodada.

LEIA TAMBÉM > Djokovic volta a vencer com facilidade e avança à terceira rodada em Wimbledon

Vinda do qualifying, Gauff se tornou a mais jovem tenista da história a competir na chave principal de Wimbledon. E, logo na estreia, precisou encarar toda a experiência de Venus, dona de cinco troféus no Grand Slam britânico. Sem se intimidar, a adolescente venceu em sets diretos.

Nesta quarta, ela encarou a semifinalista de 2017 em Wimbledon. E, novamente, mostrou consistência em todos os fundamentos, seja na rede ou no fundo de quadra. Sem ter o saque ameaçado em nenhum momento da partida, ela faturou duas quebras de saque, faturou 18 bolas vencedoras, contra 15 da rival, e cometeu apenas 10 erros não forçados, diante de 23 da eslovaca.

O próximo desafio de Gauff, atual 313º do mundo, será a eslovena Polona Hercog. A tenista número 60 do ranking avançou ao superar a norte-americana Madison Keys, 17ª cabeça de chave, por 6/2 e 6/4. Se vencer mais uma, Gauff poderá encarar nas oitavas de final com a romena Simona Halep ou com a bielo-russa Victoria Azarenka, ambas ex-líderes do ranking.

Também avançou nesta quarta a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Outra ex-número 1 do mundo, a 14ª cabeça de chave superou a russa Veronika Kudermetova por 7/6 (7/5) e 6/3. Sua próxima adversária será a chinesa Shuai Zhang, que eliminou a belga Yanina Wickmayer por 6/3 e 6/2.

Já a letã Anastasija Sevastova, 12ª cabeça de chave, foi eliminada nesta quarta, diante da norte-americana Danielle Collins por 3/6, 6/3 e 6/4. Na sequência, Collins vai encarar a croata Petra Martic, 24ª pré-classificada, que bateu a russa Anastasia Potapova 3/6, 6/3 e 6/4.

Também avançaram nesta quarta-feira a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a ucraniana Dayana Yastremska e a suíça Viktorija Golubic.